Discussie rond moederschapsrust gemeenteraadslid baart Open Vld zorgen: vier leden stappen uit lokaal bestuur in Tremelo: “Dit was de druppel”

Afgelopen maandag nam gemeenteraadslid Elynn Van Uffel de beslissing om te stoppen als bestuurslid van Open Vld Tremelo. “Zoals reeds eerder gecommuniceerd koos ik er deze keer - in tegenstelling tot mijn vorige zwangerschappen waar ik meteen terug present was op het college en gemeenteraad- voor om ook mijn politieke activiteiten net zoals mijn professionele activiteiten stop te zetten in het belang van mijn gezondheid en die van mijn kindje”, communiceert Van Uffel. “Hoewel ik ervan overtuigd was dat er in ons partijbestuur in het verleden de afspraak werd gemaakt dat bij ziekte of medische redenen deze regel uit het huishoudelijk reglement niet zou worden toegepast, kan ik nu vaststellen dat deze ongeschreven regel niet meer wordt nageleefd. Er waren al geruime tijd interne problemen. Het feit dat het huidig afdelingsbestuur mij op het matje riep in verband met mijn afwezigheid wegens bevallingsverlof na de bevalling van mijn derde dochter was er echter te veel aan”, aldus Van Uffel.