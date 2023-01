Digitale meter met John’s gegevens wordt bij overburen geïnstalleerd: “Moet ik hun rekening nu ook betalen?”

Heist-op-den-Berg Provincie en Bosgroep planten met leerlingen en buurt nieuw bos aan Peredreef

De provincie en Bosgroep Zuiderkempen planten op zondag 12 februari een nieuw bos aan de Peredreef in Heist-op-den-Berg. Helpende handen zijn die ochtend welkom. “We planten 5820 boompjes en struiken in 2 dagen. Samen werken we zo aan een groene, gezonde en klimaatveilige toekomst. En dat doen we niet alleen: vrijdag krijgen de leerlingen van het Heilig-Hartcollege Heist en het Instituut Mevrouw Govaerts de primeur om de eerste boompjes te planten. Zondagvoormiddag geeft de buurt het goede voorbeeld en ’s middags is het de beurt aan onze jeugdbewegingen. Ook jij bent welkom om mee te planten: alleen, met het gezin, met de buren...”, klinkt het. Schrijf je in via provincieantwerpen.be/bosteller. Wie inspiratie heeft, kan een suggestie achterlaten voor de naam van het nieuwe bos.

27 januari