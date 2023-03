De wielerkoorts stijgt: in het spoor van Sven Nys door zijn trainingsstreek

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Ronde van Vlaanderen en andere wielermonumenten. Zo fiets je in het Hageland Sven Nys achterna vanuit zijn woonplaats Baal.

Start- en aankomstplaats: Baal, 93.4 km Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier.

De route vertrekt aan het Sven Nys Cycling Center in Baal. Op die plaats won Nys talloze keren zijn eigen Grote Prijs. De voormalige veldrijder stippelde het parcours van deze tocht zelf uit. Je rijdt over zijn favoriete trainingswegen, met hier en daar een paar mooie plekjes om even uit te blazen. De tocht is heuvelachtig en uitdagend, maar zeker doenbaar voor de geoefende fietser.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het Sven Nys Cycling Center in Baal. © Vertommen

Van aan de voet van de Balenberg zet je meteen koers naar Betekom. Je steekt er de Demer over en maakt een ommetje via Gelrode om naar Aarschot te rijden. Op een boogscheut van de route ligt de Orleanstoren. Echt in Aarschot kom je niet. Via de Schoonhovendreef, een helling uit Dwars door het Hageland, rijdt je naar Rillaar en Tielt-Winge. Onderweg kom je ook wijnkasteel Haksberg tegen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Het kasteel van Horst. © PGA

Na een passage door Houwaart bereik je het kasteel van Horst. Vandaaruit kronkel je verder naar het Troostembergbos. Je maakt nog een lusje door Attenrode en Binkom om zo naar Lubbeek te fietsen. De kasseien van de Chartreuzenberg brengen je opnieuw in Holsbeek. Onderweg passeer je nog aan het bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn in Wezemaal en donjon Ter Heyden in Rotselaar. Vanaf dan is het niet ver meer tot in Baal.

Deze fietstocht, samengesteld door Beleef Je Eigen Ronde, vind je ook hieronder terug. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.