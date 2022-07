Dan toch PFAS-verontreiniging op twee locaties

In juni 2021 startte de OVAM met een inventarisatie van mogelijk risicolocaties voor bodemverontreiniging met PFAS. Ook in Tremelo werd de site waar de OKay ligt, aangeduid als risicolocatie. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn positief voor PFAS. Op de site van de voormalige bandencentrale in de Grote Bollostraat 46, site OKay, werd in 2004 fluorhoudend blusschuim gebruikt. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn positief voor PFAS. Daarnaast heeft de gemeente in het kader van een bebossingsproject een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren op de oude stortplaats in de Basdongenstraat. Ook hier werd de aanwezigheid van PFAS aangetoond. OVAM zal voor de verontreinigde sites nog bijkomende onderzoeken uitvoeren. Ondertussen is het aangewezen dat de bewoners rondom deze locaties voorzorgsmaatregelen, de zogenaamde no regret-maatregelen hanteren. Voor beide locaties werden de omwonenden in een perimeter van vijfhonderd meter in kennis gesteld van de problematiek.