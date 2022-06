Bushaltes op de Baalsebaan worden opnieuw bediend

HAACHT Heerlyck­heid van Roost en Antitank­gracht kunnen al 25 jaar rekenen op degelijk natuurbe­leid: “Dat zijn ander halfmil­joen gepresteer­de uren”

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) vieren feest. Al 25 jaar lang staan ze in voor natuurwerken in Oost-Brabant. INL-ploegen versterken hiermee de biodiversiteit en de sociale economie in de regio. Al vanaf het begin zijn er INL-ploegen actief in de gemeente Haacht. Zo staan ze er bijvoorbeeld in voor het natuurbeheer van de ‘Heerlyckheid van Roost’ en een deel van de aansluitende Antitankgracht.

16 juni