Bib schakelt over op nieuw softwaresysteem en sluit weekje de deuren

Het heeft heel wat voeten in de aarde om alle gegevens uit de oude software over te zetten naar de nieuwe software bij de bib. Bovendien moeten de medewerkers nieuwe software nog een beetje in de vingers krijgen. Daarom sluit de bib vanaf dinsdag even de deuren. Op dinsdag 14 juni om 10 uur is iedereen opnieuw welkom in de bib en zullen ze iedereen nog beter van dienst zijn. Eventuele inlevertermijnen die in deze periode vallen, worden verlengd.