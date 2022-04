Bestuurder (21) onder invloed van alcohol en drugs veroorzaakt dodelijk verkeersongeval: 69-jarige man overleden

Het ongeval gebeurde zaterdag omstreeks 10 uur. Op de Tremelobaan, op de grens van Keerbergen en Tremelo, kwam het tot een zware aanrijding tussen een voertuig en een scooter. Zowel de 21-jarige automobilist als de 69-jarige bromfietser reden op de Tremelobaan in de richting van Keerbergen. De twintiger, die reed met een donkerkleurige Volkswagen, is achterin op de bromfietser gereden, waarvan de 69-jarige bestuurder de controle over het stuur verloor en met een harde klap van zijn bromfiets viel. De Tremelobaan werd in beide richtingen een aantal uur afgesloten en het parket van Leuven stelde een verkeersdeskundige en een wetsdokter aan om het ongeval te onderzoeken. Er werd een witte tent rond het slachtoffer opgesteld.

“De 69-jarige man op de bromfiets heeft het verkeersongeval niet overleefd”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Na het ongeval werd er nog tevergeefs geprobeerd de zestiger te reanimeren, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. “De 21-jarige bestuurder van de Volkswagen heeft de bromfietser achteraan aangereden, waardoor hij met een harde klap is neergevallen op de baan. De politie kwam ter plaatse en de twintiger heeft na het ongeval positief geblazen alsook een positieve speekseltest afgelegd. Hij was dus onder invloed van alcohol en drugs tijdens het ongeval. Of er overdreven snelheid in het spel was, is niet bekend. Het rijbewijs van de automobilist werd voorlopig ingetrokken.”