Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Tremelo nog geld kan afhalen

Heist-Goor Bluesrock­band speelt gratis concert in ‘t Wit Paard

Café ‘t Wit Paard krijgt op donderdag 12 januari David Ronaldo & the Dice over de vloer. De bluesrockband brengt die avond een aantal nog niet eerder gespeelde nummers. Het optreden start om 21 uur, inkom is gratis. Je vindt de horecazaak in de Pastoor Mellaertsstraat 4 in Heist-Goor.

5 januari