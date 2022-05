Acrogymnast Simon De Wever pakt zilver in Portugal en hoopt carrière in schoonheid af te sluiten op de World Games

BaalDat de Belgen wereldtop zijn in acrogymnastiek is al langer geweten. Ook in Baal loopt met Simon De Wever (20) zo’n wereldtopper rond. De gymnast is onderdeel van de heren 4-combinatie en traint aan de topsportschool in Gent. De Wever is aan zijn laatste maanden als topsporter bezig, maar zet wel nog steeds knappe resultaten neer.

Onlangs haalde het Belgische kwartet met Simon De Wever, Jonas Raus, Viktor Vermeire en Wannes Vlaeminck nog zilver op de wereldbeker in Maia in Portugal. Eerder dit jaar was het viertal al goed voor vier medailles op het WK en een tweede plaats op het EK. In juli zullen ze België vertegenwoordigen op de World Games in het Amerikaanse Birmingham. Dat wordt ook meteen het afscheid van de twintigjarige De Wever uit Baal.

Enkel voor de eer

Acrogym is een wat onderbelicht onderdeel van de gymnastiek, ook al trainen de atleten net als Olympisch kampioene Nina Derwael 28 uur per week. Het is geen Olympische discipline en dat betekent dat er minder aandacht en minder geld is voor de sport. De Wever en zijn teamgenoten verdienen er dus niets mee. “Ze doen het enkel voor de eer en de medailles”, vertelt An Stoffels, de moeder van Simon De Wever.

Afscheid op de World Games

Als alternatief voor de Olympische Spelen zijn er wel de World Games. Na een carrière van 14 jaar zal dat het laatste wapenfeit van Simon De Wever worden. Hij begon met gymnastiek bij TK Werchter en groeide onder hoofdcoach André De Potter uit tot een topper in de acrogym. Zo belandde de gymnast uit Baal aan de topsportschool in Gent.

De Wever kampt met een rugblessure die door de vele trainingsarbeid niet kan genezen. Dat is een belangrijke reden om er nu mee te stoppen. Eind mei neemt hij nog deel aan het BK in Gent. Dat wordt De Wevers laatste tornooi op Belgische bodem. Nadien gaat het in rechte lijn naar de Verenigde Staten voor de World Games.

