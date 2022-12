935.000 keer bedankt, beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Tremelo! Deze verhalen grepen jullie massaal aan in 2022

De gemeente bleef in 2022 niet gespaard van onheil. Op 9 april veroorzaakte een bestuurder onder invloed een dodelijk ongeval. Daarbij kwam een 69-jarige bromfietser om het leven . In de politierechtbank werd een autohandelaar uit Tremelo veroordeeld tot anderhalf jaar rijverbod voor een dodelijk ongeval dat hij een jaar eerder veroorzaakte, waarbij zijn partner om het leven kwam . Maar er was ook leuk nieuws te melden over De Kinderplaneet in Baal , die uitbreidde met een binnenspeeltuin met resto.

Welke artikels werden nog fel gesmaakt? Daarvoor kunnen we terecht bij Italiaans restaurant D’Angelo, dat afgelopen zomer opende op een nieuwe locatie in Tremelo, nadat ze jarenlang een zaak in Keerbergen uitbaatten. En op de Balenberg van Sven Nys streek een filmploeg neer voor de opnames van de zonen van Van As. Bekende acteurs als Ben Segers en Jaak Van Assche showden er hun acteerkunsten voor de film die momenteel in de bioscoop speelt. En ook pater Damiaan mocht niet ontbreken. Ruben Boon is historicus en hij werkte in het Damiaanmuseum in Tremelo en bij het graf van Damiaan in Leuven. Met zijn boek geeft hij een nieuwe inkijk op pater Damiaan (1840–1889), die werkte als missionaris op de Hawaï-eilanden.