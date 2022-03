62-jarige man overleden na accidentele val in water in Tremelo

De hulpdiensten kwamen zondagavond massaal ter plaatse langs de Werchtersebaan in Tremelo. Er werd een lichaam gevonden en zowel de politie als de brandweer kamden nog een tijdlang de buurt uit, onder andere met een bootje op het water. Het parket van Leuven stelde een wetsdokter aan en het gevonden lichaam werd geïdentificeerd als een 62-jarige man. “De man is zondagavond gevallen in het koude water langs de Werchtersebaan”, klinkt het bij het parket. “Vervolgens is er een shockeffect opgetreden waardoor hij is overleden aan hartfalen of verdrinking. Een misdrijf wordt met zekerheid uitgesloten.”