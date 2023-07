“Zorgen dat we geen wrijving krijgen in de groep”: Kopecky doet goeie zaak voor groen, maar krijgt ze écht ruimte om ervoor te gaan?

Het zag er even benard uit, maar Lotte Kopecky volhardt in het geel en zo blijft haar groene trui nog even verborgen. Een trui die ze in tegenstelling tot de gele wel kan behouden tot het einde van deze Tour. Krijgen we na Jasper Philipsen een tweede Belgische in het groen? “Lotte kan in lastige ritten ook punten sprokkelen.”