“Zonder Wout had Vingegaard het geel nú al gedragen”: volgens ex-Vuelta-winnaar Horner kan Van Aert Jumbo-Visma de eindzege kosten

Tour de FranceVolgens ex-Tourwinnaar Bjarne Riis heeft Wout van Aert “al een paar dagen stom gekoerst”. Ex-Vuelta-winnaar Chris Horner denkt daar duidelijk hetzelfde over. In een uitgebreide uiteenzetting probeert de Amerikaan duidelijk te maken waarom Van Aert z'n ploeg de eindzege in de Tour kan kosten.

Wout van Aert maakte al indruk in deze Tour. Twee ritzeges, vier dagen in het geel en een gigantische voorsprong in het puntenklassement. Onze landgenoot was alomtegenwoordig. En net dat is het probleem volgens Chris Horner. De winnaar van de Vuelta van 2013 analyseert op YouTube dagelijks de opvallendste momenten van de Tour-dag. Op de tweede rustdag blikte hij terug op de eerste negen ritten en Horner is opvallend kritisch over de rol Van Aert binnen Jumbo-Visma.

De Amerikaan lijst alle acties van onze landgenoot op die zijn klassementsmannen niet geholpen hebben in de strijd om de eindwinst. “Hij kostte z'n ploeg in het eerste deel van de Tour voortdurend energie. In rit 2 moesten ze hem bijvoorbeeld in een goeie positie houden voor de sprint”, aldus Horner. “Ook in aanloop naar de tussensprints moet de ploeg steevast werken. Dat zou niet het geval geweest zijn als ze pakweg Rohan Dennis hadden geselecteerd in plaats van Van Aert.”

Quote Op de Côte du Cap Blanc-Nez slaagt Jum­bo-Vis­ma erin om Pogacar los te rijden, maar Van Aert trekt er dan alleen vandoor. Als hij Vingegaard had meegenomen in zijn zog, dan had die misschien 15 seconden winst kunnen pakken. Chris Horner

Horner voegt eraan toe dat hij “natuurlijk” snapt dat Van Aert de Tour rijdt. “Hij is een zekerheid op ritzeges en ook de sponsors zijn ongetwijfeld dol op hem, want hij rijdt de hele tijd in beeld. Maar zijn aanwezigheid helpt Jumbo-Visma niet in de strijd om de gele trui. Dat is het punt dat ik wil maken. Neem nu rit 4, die Van Aert op indrukwekkende wijze wint. Op de Côte du Cap Blanc-Nez slaagt Jumbo-Visma erin om Pogacar los te rijden, maar Van Aert trekt er dan alleen vandoor. Als hij Vingegaard had meegenomen in zijn zog, dan had die misschien 15 seconden winst kunnen pakken. Plus de bonificatieseconden. Dat had een belangrijk moment kunnen zijn.”

Horner licht er ook de Roubaix-rit uit - “Van Aert wilde daar zelf winnen en dacht te weinig in functie van de ploeg”. Dat Van Aert daar kilometerslang kopwerk deed en zo de schade voor Vingegaard na diens materiaalpech hielp beperken, vermeldt hij niet. Dat hij in de rit van zondag in het diepe slot nog een bidon ging ophalen voor zijn ploegmakkers, ook niet.

“Vingegaard volgt nu op 39 seconden van Pogacar. Verschillende acties van Jumbo-Visma hebben hun klassementsmannen heel wat tijd gekost en daarom denk ik dat Vingegaard nu in de gele trui had gestaan als Van Aert niet op deze manier had gereden”, concludeert Horner. “Met Rohan Dennis in dienst had de wereld er anders uitgezien voor de Deen. Akkoord, dan hadden we die spectaculaire versnelling van Van Aert niet gezien in rit 4. Maar welk verschil had dat uiteindelijk gemaakt? Van Aert heeft toch niet op Vingegaard gewacht.”

Van Aert: “Ik krijg alle vrijheid die ik wil” In een exclusief interview met onze wielerman Stijn Vlaeminck sprak Van Aert zich gisteren nog uit over zijn situatie binnen de ploeg. Eddy Planckaert had in praatprogramma ‘Vive le Vélo' gezegd dat hij nog veel meer zou winnen als Van Aert een volledige ploeg had die in dienst van hem zou rijden. “Als ik een volledige ploeg in mijn dienst zou hebben die misschien net iets minder goed is, dan win ik misschien geen enkele etappe”, aldus Van Aert in bovenstaande video. “Ik denk dat het net de verdienste is van de omkadering en mijn sterke ploegmaats dat ik al twee ritzeges heb, dat ik in het groen sta en dat ik de gele trui heb mogen dragen. Er is ook veel discussie geweest over het feit dat ik wel genoeg vrijheid zou krijgen, maar ik denk dat al gebleken is dat ik wel alle vrijheid krijg die ik wil hebben. Ik voel me hier fantastisch en kan alleen maar zeggen dat ik super trots ben op mijn twee overwinningen. Ik denk ook altijd liever aan de dingen die nog mogelijk zijn dan aan wat eventueel mis is gelopen.” Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

