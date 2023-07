Zoek elke Tourdag de renner achter de fiche uit de legendarische fichebak van Michel Wuyts

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De beige inmiddels tot semi-grijs beduimelde fichebak met sticker ‘Ik rij dopingvrij.be’ zag het levenslicht in 1992. “Ik werd voor de toenmalige BRTN als commentator uitgezonden naar de Olympische Spelen in Barcelona en naar aanleiding van de wegrit maakte ik de eerste fiches op. Mark Vanlombeek en Ivan Sonck, voor de atletiek, hanteerden dat systeem ook. Sonck, 78 nu, nog steeds trouwens”, schetst Wuyt het prille begin. “Specifiek voor die wedstrijd beperkte ik me enkel tot de topfavorieten. Amateurs, beloften. Erik Dekker, Fabio Casartelli, ene Lance Armstrong ook. En van Belgische zijde Erwin Thijs, Wim Omloop en Michel Vanhaecke, die voor half koers al in de kleedkamers belandden.”

Geleidelijk aan werd, in de jaren negentig voornamelijk in functie van de WK’s - Wuyts deed ze ongeveer allemaal, in de Tour was hij nog interviewer/reporter achteraan op de motor -, het fichepakket uitgebreid. “Met een forse upgrade in 1999, toen ik de Vuelta integraal voor mijn rekening nam. De bak werd almaar completer en systematischer, lees: dag na dag, bijgehouden. Zeker nadat Vanlombeek in 2000 afscheid had genomen en ik full time commentator werd. De algemene selectienorm die ik daarbij in acht nam: toptien rijden in Wereldbeker/WorldTour. Al maakte ik daar af en toe wel een (Belgische) uitzondering op.”

Volledig scherm © ID/ Rhode Van Elsen

Vandaag bevat de doos, bij benadering, ongeveer 400 rennersfiches. “Van (A)berasturi tot (Z)ana”, vat Wuyts het samen. Een verzameling die doorheen de jaren onderhevig was aan verandering. “Ze ziet er nu totaal verschillend uit dan toen.” Logisch. Renners kwamen, renners gingen. “Wie stopt, gaat er in principe uit en berg ik op in een bureaukast. Maar er zijn enkele absolute toppers die de opkuis overleefden, omdat ze blijvende referenties zijn en interessant vergelijkingsmateriaal in het huidige peloton. Boonen, Gilbert, bij voorbeeld. Tom telt, samen met Mark Cavendish, het grootste aandal deelfiches (9). Luis Leon Sanchez is één van de coureurs die er al het langst inzitten. Zijn eerste prestaties dateren namelijk van 2004, 2005.”

Wuyts raadt niemand aan een bod te doen op zijn bloedeigen erfgoed. (lacht) “Omdat het allesbehalve evident is om dit persoonsgebonden systeem vlot te ontcijferen. Links noteer ik voor elke renner de zeges, per jaar en voor welke ploeg ze zijn behaald. Rechts de ereplaatsen en aanvullende sportieve info zoals valpartijen met gevolgen, ziekteprocessen/revalidaties maar, in een bovenhoekje, ook verwijzingen naar jeugdhistoriek. Maar... meestal in verkorte taal. Grappige, extrasportieve weetjes kunnen er ook bij, op voorwaarde dat ze niet kwetsend zijn. Zo heb ik bij voorbeeld het aantal ezels van Marzio Bruseghin opgelijst. Ook dopingzaken, met naam van het product en waarvoor het eventueel zou kunnen hebben gediend, halen uiteraard de fiche.”

Volledig scherm © ID/ Rhode Van Elsen

Wuyts blijft zijn levenswerk verder koesteren en aanvullen, maar wijst er nadrukkelijk op dat hij de fiches louter aanwendt als ‘backup’. “In het begin van mijn journalistieke carrière was ik er veel meer aan gebonden, nu is dat geen tiende meer. Ik rammel ze ook nooit letterlijk af, want daar heeft de kijker totaal niets aan. Ik diep de info enkel op als ze echt relevant is. Het zou absurd zijn om te beweren dat ik er 100% afhankelijk ben. Ik herinner me bij de VRT trouwens de fantastische biografieën van informant Hannes Tahon voor pakweg de Tour, waar ik vaak niet boven kon en dus volledig op vertrouwde. Wat je je wel kan afvragen: waarom is dit nog nodig? Is het niet beter om dit allemaal digitaal te verwerken en op te slaan? Er valt iets voor te zeggen. Maar anderzijds: in een krappe commentaarcabine beperkt dit je drastisch in oppervlakte en laat het je toe de fiches te raadplegen en tegelijk het televisiescherm in het oog te houden. Met een laptop dreig je vier, vijf beeldwissels te missen. In een live-uitzending kan dat soms fataal zijn.”

