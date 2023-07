“Zó badass”: Lance Armstrong, die leven drastisch omgooit, keek met grote ogen naar Lotte Kopecky

Op Instagram postte Armstrong ook een verhaal over zijn veranderde levensstijl. “Ik heb beslist om deze zomer weer de controle te krijgen over mijn gezondheid”, schrijft de Amerikaan, die daarvoor verschillende redenen aanhaalt. “Eerst en vooral omdat dit onze laatste zomer in het geweldige Aspen is - we verhuizen terug naar Austin. En ik wilde onze laatste maanden in dit paradijs zowel mentaal als emotioneel helemaal zuiver beleven. Ik verminderde mijn alcoholgebruik met 95 procent. Ik moet wel zeggen: in die resterende 5 procent heb ik me geweldig geamuseerd.”

Armstrong dook ook de fitness in. “Meestal zelfs twee keer per dag. Een sessie in de fitness in de vroege voormiddag en dan een stevige sessie indoorfietsen in de namiddag. Ik heb ook de meeste sociale bijeenkomsten geschrapt en me in plaats daarvan gefocust op mijn favoriete mensen (mijn familie, mijn beste vrienden en, ja, mezelf). Over enkele maanden word ik 52, maar ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik me zo goed voel als op mijn 32ste.”