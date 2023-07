Zijn sterke prestaties worden beloond: Jasper Philipsen en Alpecin-Deceuninck hebben akkoord over verbeterd contract

Ploegleider Christoph Roodhooft en concurrent Fabio Jakobsen noemden Jasper Philipsen in april al de snelste sprinter van het voorjaar. Onze landgenoot trekt die lijn in de zomer gewoon door: twee massasprints in de Tour, twee keer prijs. Dylan Groenwegen was in 2018 de laatste die in de Tour twee sprints op rij won. Al was de zege in Nogaro geen sinecure voor Philipsen. “In de hectische slotkilometer verloor ik mijn trein. Gelukkig vond ik in de laatste rechte lijn Mathieu van der Poel terug, die mij lanceerde op 150 meter van de streep. Ik had toen al weinig jus in de benen, dus ik was blij dat het een korte sprint werd. Op het einde had ik zelfs krampen. De streep kwam net op tijd.”