Zien we Wout van Aert vandaag opnieuw schitteren in de Tour? “Dit zou écht wel iets voor hem kunnen zijn”

Tour de France Ook Lance Armstrong onder de indruk van Van Aert: “Ik heb er geen woorden voor”

8 juli Alle superlatieven zijn intussen al bovengehaald om de prestatie van Wout van Aert (26) woensdag in de Tour onder woorden te brengen. Ook ex-renner Lance Armstrong (49) was diep onder de indruk van onze landgenoot. “Hij rijdt Bauke Mollema zo uit het wiel. See you in the douches.”