Ze is topfavoriet voor het WK, maar kan Lotte Kopecky ooit ook de Tour winnen? Vijf conclusies na de Tour des Femmes

KIJK. “Hij was verrast me te zien”: Vingegaard over bezoekje aan Van Aert en Vuelta-concurrent Evenepoel

De Blijde Intrede van Jonas Vingegaard (26) in... de Efteling. De Deen is feestelijk ontvangen in het Nederlandse pretpark, dicht bij het hoofdkwartier van Jumbo-Visma. VTM zat in zijn spoor én mocht hem interviewen. “Remco? Er zijn veel concurrenten in de Vuelta.”