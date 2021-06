Wraakroepend: fan die massale valpartij met bordje veroorzaakte is onvindbaar na klacht tegen haar

Tour de FranceEn dat allemaal voor een originele foto. Na enkele kleinere schermutselingen, was de eerste massale valpartij van de Tour de France op 45 kilometer van de finish in Landerneau een feit. Tourorganisator ASO diende snel klacht in tegen de onbekende buitenlandse vrouw (waarschijnlijk een Duitse) die de zware crash veroorzaakte, maar zij maakte zich meteen na de feiten uit de voeten en is momenteel onvindbaar.

Een vrouwelijke fan die met een pancarte met daarop ‘Allez Opi-Omi’ veel te dicht langs de kant van de weg stond. Zonder oog voor het aanstormende peloton, bovendien. Wraakroepend. Onmogelijk voor de Duitser Tony Martin om het bordje te ontwijken, waardoor hij stevig tegen het Bretoense asfalt sloeg. Menig ploegmaat van Jumbo-Visma kreeg hij over zich, waaronder eerst Roglic en daarna ook Van Aert. Domino-effect met heel wat schade en verwarring. Tientallen tegen de grond, een van de zwaarste valpartijen van de laatste jaren in de Tour. “Blij dat de fans terugzijn, maar het is meteen duidelijk dat dit ook gevaar met zich meebrengt”, aldus Van Aert achteraf.

Weggevlucht

Aan Ouest-France bevestigde Tourbaas Christian Prudhomme dat ASO meteen een klacht heeft ingediend tegen de vrouw. Zeker geen Française, waarschijnlijk een Duitse. Maar Prudhomme stelt dat de vrouw meteen na het incident wegvluchtte en momenteel nog niet opgespoord is. Ook Pierre-Yves Thouault, adjunct-directeur van ASO, bevestig. “We leggen klacht neer tegen die dame, die zich heel slecht heeft gedragen. Laten we ervoor zorgen dat het spektakel dat ons wordt aangeboden niet wordt verpest door onaanvaardbaar gedrag van een kleine minderheid van toeschouwers.” Thouault herhaalde de oproep aan supporters om aan de kant van de weg te blijven, niet over te steken en geen selfies te nemen.

Volledig scherm © rv

Van Aert kwam er zonder al te veel schade vanaf, maar stond een minuutje langs de kant om te wachten op een nieuwe fiets en moest zich reppen om aan te sluiten. Net als Colbrelli. Het peloton wachtte niet. Weinig ethisch. Tim Declercq van Deceuninck - Quick.Step, ploeg die aanvankelijk bleef doorrijden, weet dat aan communicatieproblemen omwile van “krakende oortjes” en zei dat ze erna wel degelijk de benen stil hielden.

‘Fusée’ Alaphilippe

Zo leek het er even op dat Van Aert niet meteen zou terugkeren en zijn gele droom moest laten schieten, maar wat later sloot de Belgische kampioen toch weer aan. Maar geel zat er nooit in voor Van Aert. Op de Côte de la Fosse aux Loups moest hij net als Mathieu van der Poel zijn meerdere erkennen in een ijzersterke Alaphilippe. “Een fusée die vertrok, terwijl ik op mijn limiet zat”, sprak Van Aert, die zich dan maar beperkte tot het zo klein mogelijk houden van de kloof, in dienst van Roglic.

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

Tony Martin is gehavend aan z’n elleboog en is een van de grootste slachtoffers, net als Soler. Grootste pechvogel is voorlopig echter Jasha Sütterlin die door de valpartij moest opgeven. De Duitser van DSM is meteen de eerste die moet opgeven in deze Tour. Wat later moesten ook de Litouwer Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) en de Fransman Cyril Lemoine (BB Hôtels) opgeven.

Volledig scherm © Eurosport

En nog was het niet gedaan. Op zeven kilometer van de finish, vlak voor het losbarsten van de echte finale, ging er opnieuw een pak renners tegen de grond. Weer verschrikkelijke beelden. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome van Israel Start-Up Nation was hier een van de grootste slachtoffers. Ploegleider Rik Verbrugghe was snel van de partij om de schade op te meten.

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudentour.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.