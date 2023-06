“Wout zou hetzelfde kunnen als Bradley Wiggins”: ploegleider laat opening mocht Wout van Aert ooit klassementsambities koesteren

Het zal niet snel gebeuren, maar als Wout van Aert zou willen dan staat met ploegleider Merijn Zeeman iemand klaar bij Jumbo-Visma om eventuele klassementsambities in de Tour of een andere grote ronde te ondersteunen. Dat blijkt uit een passage in het boek ‘Het Plan’, waarin het succesjaar 2022 van de Nederlandse wielerploeg ontleed wordt.

KIJK. Van Aert kleurde afgelopen weekend nog het BK

Flashback naar het voorjaar van 2022: bij de contractverlenging van Wout van Aert polsen ze bij Jumbo-Visma bij onze landgenoot of hij klassementsambities zou hebben in het grote rondewerk. In de zomer van 2021 won Van Aert een rit over de Ventoux in de Tour en helemaal aan het slot ook nog een lastige tijdrit. Enkele maanden na zijn contractverlenging zou hij Tadej Pogacar mee in de vernieling helpen rijden in de Pyreneeën op Hautacam.

“Wout zou hetzelfde kunnen als Bradley Wiggins. Hij won de Tour in 2012", vertelt ploegleider Merijn Zeeman in ‘Het Plan’. “Hij moet alleen een beetje honger lijden en de kasseiklassiekers met vooral de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix lager op zijn prioriteitenlijst zeggen.” Wat Van Aerts antwoord was op de vrijblijvende vraag bij zijn contractbespreking blijft geheim. Zeeman: “Anders zouden ze in België gek worden.”

Een tipje van de sluier: zolang de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet op z’n palmares staan komt het er bijna zeker niet van. Van Aert heeft na dit voorjaar nog altijd een rekening openstaan in de Monumenten bij ons, met Vingegaard is er een absolute kopman voor de Tour. In het verleden gaf onze landgenoot ook al zelf aan er niet echt in te geloven.

Volledig scherm Merijn Zeeman en Marc Lamberts. © Photo News

“Het zal niet snel gebeuren”, zei hij vorig jaar in onze krant. “Ik kan wel één dag presteren in de bergen, als ik erop gericht ben, maar niet iedere dag. En ik ben een winnaar: ik ben niet gemotiveerd om top tien te proberen rijden. Ik ben alleen gemotiveerd als ik kan winnen. Nu zit ik in het winnende kamp en het is fantastisch om daar deel van uit te maken. Dat is meer dan genoeg.”

Ook coach Marc Lamberts gaf in ‘Het Plan’ en in eerder interviews aan dat het een bijzonder moeilijke opgave zou worden. “Misschien zou hij ooit top tien kunnen rijden, maar de Tour kan hij niet winnen. Tenzij er geen steile aankomsten bergop zijn en de Tour wegblijft uit het hooggebergte. Er zit ongeveer 0,6 watt per kilogram lichaamsgewicht verschil tussen Wout z’n drempel en die van de beste klassementsrenners. Dat is erg veel.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © ANP / EPA

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 7.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.