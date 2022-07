Wout van Aert: “We hadden niet verwacht dat ze het ons zo moeilijk zouden maken”

Hij heeft het een aantal keer geprobeerd, maar Pogacar kon geen seconden terugnemen vandaag. “Even paniek in het begin? “Paniek niet echt. Maar het was een stevige start, ja. We moesten wel alles geven om iets van controle over de koers te behouden. Dat lukte gelukkig na een tijdje”, vertelt Van Aert na de wedstrijd.

“We hadden misschien niet verwacht dat ze het ons zo moeilijk zouden maken. Maar we wisten wel dat dit een zware rit zou worden. Heel de dag op en af en het was ook super warm. Ik was vooral verbaasd dat de kopgroep zo hard bleef rijden. Normaal eens ze weten dat ze voor de overwinning rijden, valt het wat stil en hoef je ook niet te hard te controleren. Maar dat was vandaag niet het geval. Op het einde moesten we dus nog even versnellen om het geel te behouden. Of ik uitkijk naar de rustdag? Ik voel me best goed. Ik kijk vooral uit naar de rit van morgen.”