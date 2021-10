Wout van Aert vindt Tourparcours op zijn maat: Belgische etappe, zware kasseirit, moordende bergen en start in Denemarken

Tour de FranceDe Tour de France 2022 is officieel voorgesteld. Met een driedaagse in Denemarken, heel wat aankomsten bergop en een zware kasseirit mogen we spektakel verwachten.

Denemarken is volgend jaar het decor van de Grand Départ. Openen doen ze met een vlakke tijdrit van 13 kilometer in hoofdstad Kopenhagen. Meteen een kans voor Wout van Aert om het geel te veroveren. Ook de tweede (199km) en derde rit (182km) vinden plaats op Deense bodem, met telkens kansen voor de sprinters. Al is het in de tweede etappe wel uitkijken naar de passage in de finale over de Storebælbro, een 18 kilometer lange brug over de Grote Belt-zeestraat. Als daar de wind goed staat...

Op de vierde Tourdag staat er een rustdag gepland - het peloton reist dan van Denemarken naar Noord-Frankrijk. De vierde etappe eindigt in Calais, maar ‘t is nu al vooral uitkijken naar rit vijf. Een zware kasseirit wordt dat, met aankomst in Wallers-Arenberg en in totaal liefst elf kasseistroken. De klassementsmannen houden hun hart al vast. Ook België mag de Tour opnieuw verwelkomen. Het Henegouwse Binche is namelijk de startplaats van de zesde rit, die (grote delen van) Wallonië doorkruist en aankomt in het Franse Longwy.

Volledig scherm Drie jaar geleden kende de Tour ook al een kasseirit, toen met Van Avermaet in het geel. © Photo News

Veel aankomsten bergop

Nog in de eerste week wacht het peloton een eerste aankomst bergop, op de Super Planche des Belles Filles, waar Dylan Teuns in 2019 triomfeerde en Tadej Pogacar in 2020 de Tour naar zijn hand zette in een ongelooflijke tijdrit. We krijgen in de komende Tour heel wat aankomsten bergop, met vooral de finishes op de Col du Granon, Alpe d’Huez, Peyragudes en Hautacam als scherprechters.

De Tour krijgt (mogelijk) zijn beslissing in de slottijdrit, op de voorlaatste dag. Tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour moeten de renners 40 kilometer afleggen. Op 24 juli wordt er - uiteraard - traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs geëindigd. Met opnieuw Wout van Aert als winnaar?

Volledig scherm Wout van Aert won afgelopen zomer de slotrit in Parijs. © BELGA

OVERZICHT. Zo ziet de Tour eruit

Etappe 1. 1 juli 2022: Kopenhagen-Kopenhagen (13km, tijdrit)

Etappe 2. 2 juli 2022: Roskilde - Nyborg (199 km, vlak)

Etappe 3. 3 juli 2022: Vejle - Sonderborg (182 km, vlak)

RUSTDAG: 4 juli

Etappe 4. 5 juli 2022: Duinkerke - Calais (174 km, vlak)

Etappe 5. 6 juli 2022: Lille - Arenberg-Wallers (155 km, kasseien)

Etappe 6. 7 juli 2022: Binche - Longwy (220 km, heuvels)

Etappe 7. 8 juli 2022: Tombaline - La Planche des Belles Filles (176 km, aankomst bergop)

Etappe 8. 9 juli 2022: Doule - Lausanne (184 km, heuvels)

Etappe 9. 10 juli 2022: Aigle - Chatel (183 km, aankomst bergop)

RUSTDAG: 11 juli 2022

Etappe 10. 12 juli 2022: Morzine - Megève (148 km, aankomst bergop)

Etappe 11. 13 juli 2022: Albertville - Col du Granon (149 km, aankomst bergop)

Etappe 12. 14 juli 2022: Briançon - Alpe d’Huez (166 km, aankomst bergop)

Etappe 13. 15 juli 2022: Bourg d’Oisans - Saint-Étienne (193 km, vlak)

Etappe 14. 16 juli 2022: Saint-Étienne - Mende (195 km, heuvels)

Etappe 15. 17 juli 2022: Rodez - Carcassonne (200 km, vlak)

RUSTDAG: 18 juli 2022

Etappe 16. 19 juli 2022: Carcassonne- Foix (179 km, heuvels)

Etappe 17. 20 juli 2022 Saint-Gaudens - Peygragudes (130 km, aankomst bergop)

Etappe 18. 21 juli 2022: Lourdes - Hautacam (143 km, aankomst bergop)

Etappe 19. 22 juli 2022: Castalnau-Magnoac - Cahors (189 km, vlak)

Etappe 20. 23 juli 2022: Lacapelle-Marival - Rocamadour (40 km, tijdrit)

Etappe 21. 24 juli 2022: Thoiry - Parijs (112 km, vlak)

Volledig scherm Alaphilippe en Pogacar tijdens de voorstelling van de Tour 2022. © Photo News

