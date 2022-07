Wout van Aert pakt opnieuw uit in Lausanne en geeft zijn groene trui nog wat meer kleur

Tour de France Eerste Belg met ritzege in het geel sinds Freddy Maertens in 1976: “En nu: winnen in het groen!”

Een landgenoot die een Touretappe wint met de gele leiderstrui om de lenden: daarvoor moeten we liefst 26 jaar terug in de tijd. Op 1 juli 1976 slaagde de nu 70-jarige West-Vlaming daarin in de zevende etappe in Mulhouse. Maertens droeg het geel dat jaar sinds zijn proloogwinst in Saint-Jean-de-Monts en won in die trui ook de eerste rit in lijn in Angers en de derde rit in Le Touquet-Paris-Plage.

