Wout van Aert ontsnapt aan veel erger: eerst haakt hij in ploegmaat, nadien knalt hij bijna tegen volgwagen

‘t Is tot dusver nog niet het dagje van Wout van Aert geweest, in deze vijfde etappe in de Tour de France. Nog voor de eerste kasseistrook, op dik 96 kilometer van de meet, ging de gele trui tegen de vlakte nadat hij in aanraking kwam met ploegmaat Steven Kruijswijk. Onze landgenoot kreeg een nieuwe fiets en kon verder, maar wat later was het weer bijna prijs. Toen het duo van Jumbo-Visma even druk aan het overleggen was tijdens hun weg terug richting peloton, vergat Van Aert even naar de weg te kijken waardoor hij ei zo na op de volgwagen van Team DSM knalde. Met een onwaarschijnlijke reflex voorkwam hij veel erger.