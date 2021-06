Wout van Aert moet vrouw en kind deze zomer zes weken missen: “Opofferingen die je als topsporter moet maken”

De Ronde van Frankrijk-koorts stijgt in Brest. Morgen start de Tour met een heuvelachtige rit, meteen een afspraak voor Belgisch kampioen Wout van Aert. In een gesprek met Stijn Vlaeminck had hij het over zijn ambities deze zomer en ook wel het gemis van vrouw en kind. Van Aert is deze zomer zes weken van huis om zijn sportieve droom na te jagen.

“Zondag na de Champs-Elysées vliegen we meteen door naar Tokio. Op dat vlak vraagt deze zomer heel wat opofferingen. Dat betekent inderdaad dat ik zes weken van huis ben, dat was wel even schrikken. Ik verwacht dat Georges zal rondkruipen als ik terug thuis ben. Maar goed, dat was een eigen keuze. Zes weken is lang, maar ik ben niet de enige hier in het peloton. Het zijn opofferingen die je moet maken als topsporter.”