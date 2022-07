“Wout van Aert mag gerust wat sluwer en onverbiddelijker zijn”: ex-topatleet en psycholoog Kahan vindt dat gele trui nog te veel gentleman is

Tour de France Michel Wuyts teleurge­steld in Tourstart (“er is vrijwel niets gebeurd), niet in Van Aert: “Hij is de meest polyvalen­te”

Het Deense drieluik in de Tour de France ligt achter ons, hoogtijd om terug (en vooruit) te blikken met wieleranalist Michel Wuyts. En die heeft wel enkele straffe uitspraken in huis. Hij brengt hulde aan de Deense fans, maar is teleurgesteld in het peloton. “Ze hebben te weinig getoond. Ik had veel meer verwacht”, zegt hij.

