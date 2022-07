Wout van Aert maakt opnieuw indruk, maar is niet geïnteresseerd in geel: “ Het is fantastisch om deel uit te maken van winnende kamp, da’s genoeg”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wout van Aert: “We hadden een duidelijk plan”

Wat een fantastische wedstrijd heeft onze landgenoot vandaag weer gereden. Van Aert zorgde ervoor dat Pogacar kraakte en werd nog derde in de rituitslag. “Ik heb enorm afgezien. We hadden een duidelijk plan vandaag. We wisten dat deze beklimmingen Jonas meer zouden liggen. Iedereen was supergemotiveerd om Jonas te lanceren. Met mij en Tiesj zaten twee sterke mannen in de vlucht. Zo’n einde kan je niet voorspellen, maar het is wel wel supermooi.”

“Het zal niet snel gebeuren dat ik voor geel ga. Ik kan wel presteren in een bergrit, maar niet iedere dag, dat is iets anders. Ik ben ook niet gemotiveerd om top tien te proberen rijden. Ik zit in het winnende kamp en het is fantastisch om daar deel van uit te maken. We winnen de rit en we pakken opnieuw tijd in het klassement. We hebben een comfortabele voorsprong. Jonas laat zien dat hij de sterkste is bergop, maar morgen gaan we geconcentreerd moeten zijn. We zijn pas gerust als we in Parijs zijn. Ze zegen dat ik voor drie renners tel, dus ik doe drie massages achter elkaar.”

Vingegaard: “De eindzege is nog niet binnen”

Vingegaard was natuurlijk door het dolle heen na de etappe, maar hij blijft rustig. “De eindzege is nog niet binnen, want er komen nog drie ritten aan. We moeten onze focus houden de komende dagen. Ik heb bijna 3,5 minuten voorsprong. Geen tijd verliezen, is nu het belangrijkste. Ik denk dat Pogacar zeker nog gaat aanvallen, ook morgen. We moeten er gewoon klaar voor zijn. Ik word elk jaar beter, natuurlijk ben ik heel blij. Toen Tadej viel, heb ik gewacht. Hij zou het ook doen, moest ik het asfalt gekust hebben.”

Coach Arthur van Dongen: “Hoe Wout Pogacar de nek afdraait, grandioos”

“Ik denk dat we het juiste moment hebben afgewacht als ploeg. Eerst een ander z’n bord laten leegeten. Maar als je ziet hoe we vandaag als team hebben gereden en Jonas het afmaakt, daar zijn geen woorden voor”, was Van Dongen duidelijk opgelucht na afloop. “Wij hebben dit plan vooraf bedacht en ook aan gehouden. door in het begin al mensen mee te sturen, zich vanvoor te laten sparen en achteraan de controle te houden. Nathan was heel sterk vandaag. Sepp reed al een heel strak tempo, dat was al het plan. Om Pogacar zo onder druk te zetten. Dan lijkt het wel een fabeltje dat Wout zich laat uitzakken en Pogacar de nek omdraait. Grandioos.” Van een uitgemaakte zaak wil hij echter nog niet weten: “We hebben een heel grote stap de goede richting in gezet. We zijn daar natuurlijk blij mee. Maar morgen is een gevaarlijke rit, dat klinkt cliché. Maar we hebben de wind al bestudeerd, die staat heel de dag op de kant. En we weten dat een valpartij snel gebeurd is. We zijn er zeker nog niet.”

