Wout van Aert kruipt opnieuw in de rol van ‘super domestique’: “Winnen zoals op de Mont Ventoux? Daar heb ik nooit aan gedacht”

Even leek het op de Mont Ventoux revisited. Maar dit keer in de Pyreneeën. Uiteindelijk zat Wout van Aert weer in zijn vertrouwde rol van super domestique. Al was het maar om te bewijzen dat alles vergeten en vergeven is. En dat, na de misser in San Sebastian, de sfeer bij Jumbo-Visma weer opperbest is.

Rewind naar 7 juli 2021, rit elf in de Tour de France. Wout was weer geweldig op de Mont Ventoux, de reus van de Provence, waar hij solo naar een van de mooiste overwinningen in zijn carrière reed. Dat zei hij toen en dat wil hij twee jaar lager ongetwijfeld herhalen.

Was een herhaling van de Mont Ventoux in de maak, toen Van Aert van bij de start van rit vijf in de aanval trok? Het was de eerste van twee etappes in de Pyreneeën. En zeker niet de zwaarste. Wanneer Van Aert, zoals in 2021, kan winnen nadat de Mont Ventoux twee keer moet worden beklommen, dan waren drie Pyreneeëncols misschien ook wel te behappen voor hem. En lag op het einde van de dag misschien wel de ritzege te wachten, waar Van Aert nu al vijf dagen vergeefs jacht op maakt.

“Het was een kleine kans”, zei ploegleider Arthur van Dongen. “Als een aantal klassementsmannen niet mee in de vlucht had gezeten, dan had Wout veel meer ruimte gekregen. En dan had hij een goede kans gehad om voor de ritzege te gaan. Jammer genoeg was Jay Hindley mee met Wout. En als dat niet zo was, was het te bezien geweest hoeveel voorsprong Wout had gekregen. Een ritzege kon hem de gele trui opleveren.”

“Ik heb nooit aan de etappezege gedacht”, aldus Wout van Aert. “Daarvoor zijn we te vroeg in de Tour en waren er teveel renners mee in de vlucht. Onmogelijk dat ik voldoende ruimte zou krijgen of die lange vlucht had kunnen volhouden.”

Neen, Wout van Aert zat gewoon weer in zijn rol van super domestique, zoals hij die nu al drie, vier jaar vervult. Wout van Aert zou voor de aanval kiezen. Zo was het plan van Jumbo-Visma. Ze wilden hem graag als een sateliet renner hebben, zoals dat heet in het jargon van Jumbo-Visma. “Als hij over de laatste top zou geraken, dan kon Wout in de laatste achttien kilometer naar de finish nog een flinke hulp zijn voor Jonas Vingegaard.”

Zo ver geraakte Van Aert helaas niet. Op de Col de Soudet raakte Van Aert wel alleen voorop met Victor Campenaerts, maar nog voor de top werd hij weer bijgehaald. Vervolgens, op de Col d’Ichère, zat Van Aert in een kopgroepje met Julian Alaphilippe en Kris Neilands. Ook daarna liep het weer samen.

De Col de Marie Blanque was de laatste col van de dag. “Ik voelde dat de benen leeg waren toen ik weg was met Julian Alaphilippe. Op de laatste klim kon ik niet veel meer betekenen voor Jonas Vingegaard”, zei Wout van Aert.

Nog 150 meter kopwerk of daaromtrent; op het einde van een lange, zware dag werd Wout van Aert alleen met de prijs van de strijdlust beloond.

Dat was een magere troostprijs voor Wout van Aert, al zei hij blij te zijn dat hij nog een keer op het podium mocht staan. En in de ploeg zagen ze dat ook anders. Jonas Vingegaard telde zijn winst uit: hij had net Tadej Pogacar op 1:04 gereden; in het klassement staat Vingegaard nu 53 seconden voor zijn grote rivaal. En de dank daarvoor ging ook naar Wout van Aert.

Merijn Zeeman: “Door mee te zijn in de vlucht heeft Wout ervoor gezorgd dat de kopgroep de hele tijd in gang bleef. De voorsprong bleef groot en in het peloton moesten die van UAE heel hard werken. Op de Col de Marie Blanque was het duidelijk dat ze klaar waren.”

Van Dongen: “Toen hebben we tegen Jonas Vingegaard gezegd: geef er maar een lap op.”

Drie dagen geleden in San Sebastian leek de spanning nog hoog op te lopen bij Jumbo-Visma. Wout van Aert greep naast de ritzege die hem haast niet kon ontglippen. De sfeer tussen hem en Jonas Vingegaard, die in de slotkilometer geen hulp bood, leek bekoeld.

Zeeman: “Wat we vandaag hebben gezien is een duidelijk antwoord op alles wat toen werd gesuggereerd. Het toont aan dat de sfeer in de ploeg nog altijd opperbest is. En dat er niets van San Sebastian is blijven hangen, behalve teleurstelling bij Wout van Aert. Wout voelt zich bijzonder happy. Er komen zeker nog etappes waar hij uit de ontsnapping de rit kan proberen te winnen.”

