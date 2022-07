Wout van Aert komt terug op voorval met Peter Sagan: “Ik was in de war door de beweging van Morkov”

Tour de FranceWout van Aert kwam voor de start van de vierde etappe in de Tour de France terug op het voorval met Peter Sagan tijdens de sprint van zondag. Volgens Sagan - die zich duidelijk kwaad maakte - week Van Aert van zijn lijn af. Van Aert: “Ik kan evengoed teleurgesteld zijn over wat daar gebeurde, want het kost mij ook enkele centimeters aan de lijn.”

“Pas na de rit - toen journalisten mij erop wezen - had ik door dat er een probleem was”, vertelt Van Aert vandaag vanuit Duinkerke voor de start van de vierde etappe. “Ik heb de beelden herbekeken. Het klopt dat ik niet in een rechte lijn sprint, omdat ik in de war was door de beweging van Morkov. We zaten volledig rechts, maar hij bewoog plots helemaal naar links. Nadien wilde ik terug manoeuvreren naar vanwaar ik kwam. Pas wanneer ik Peter zijn ellebogen voelde, besefte ik dat ik iemand had opgehouden. Maar ik kan evengoed teleurgesteld zijn over wat gebeurde, want het kost mij ook enkele centimeters aan de lijn.”

Quote Het is moeilijk om over onze band te praten, want we hebben amper contact met elkaar. Ik kan enkel zeggen dat ik heel veel respect voor Peter heb.

De twee hebben een niet te beste relatie. “Het is moeilijk om over een band te praten, want we hebben amper contact met elkaar. Met sommige renners in het peloton praat je nu eenmaal vaker dan met andere. Ik kan enkel zeggen dat ik heel veel respect voor Peter heb. Hij is een ongelofelijk sterke renner. Toen ik nog een kleine jongen was, heb ik enorm genoten van de showtjes die hij opvoerde.”

‘WvA’ schrijft de Slovaak overigens nog niet af voor het puntenklassement. “Natuurlijk hou ik nog rekening met hem. Hoeveel keer won hij de groene trui? Zeven keer? Het zou dom zijn om géén rekening met hem te houden. Hij duikt telkens op bij een tussensprint. Hij pakt zo veel punten en zal een van de grootste uitdagers worden.”

Volledig scherm Sagan en Van Aert. © BELGA

Van Aert en Sagan hebben een voorgeschiedenis. In de elfde rit van de Tour van twee jaar geleden - met aankomst in Poitiers - werd Sagan gedeclasseerd na een duw tegen Van Aert. Onze landgenoot stak na de finish zijn middenvinger op. Iets wat de Slowaak duidelijk nog niet vergeten is, want zondag was het aan Sagan om zijn vinger op te steken.

Beide protagonisten reageerden zondag al op het incident. “Ik zag hem na de finish naar mij kijken, maar ik heb niet gehoord wat hij riep", zei Van Aert aan onze collega’s van VTM Nieuws. “Van mijn kant is er niks fout gebeurd.” Sagan van zijn kant wou ook nog wat over kwijt over de sprint. “Ik ga hier geen oordeel over vellen, daar hebben we een jury voor. Maar de beelden op tv zeggen alles”, klonk het bij de Slovaak.

Boete voor Van Aert Wout van Aert kreeg na afloop wel nog een boete aangesmeerd. Niet omdat hij volgens de jury iets verkeerd had gedaan in de sprint, wel omdat hij zich tijdens de rit schuldig had gemaakt aan sluikstorten. Hij moet 500 euro betalen. Als hij deze Tour voor een tweede keer betrapt wordt op dit sluikstorten krijgt hij naast een boete ook 1 minuut straftijd en 1.000 euro boete. Bij een derde keer kan hij uit koers worden gezet en wordt hem 1.500 euro aangerekend.

