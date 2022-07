Wout van Aert in uitgebreid gesprek met Stijn Vlaeminck: “Mijn ouders zijn waarschijnlijk nog elke dag verbaasd door wat ik laat zien, daar haal ik kracht uit”

Twee ritzeges, drie tweede plaatsen, vier dagen in het geel rond gefietst, een voorsprong van 135 punten in het gevecht om groen: Wout van Aert was tijdens de eerste week in de Tour alomtegenwoordig. Samen met Tadej Pogacar is onze landgenoot tot nu toe dé figuur van deze Ronde van Frankrijk. “Een supermooie start”, noemt Van Aert het dan ook in een uitgebreid gesprek met Stijn Vlaeminck op de rustdag. “Op een dag als vandaag kan je er toch iets meer op terugblikken - anders is het meteen denken aan de volgende rit.” Vooral de vier dagen in het geel zullen voor altijd in Van Aerts geheugen gegrift staan. “Dat plaats ik heel hoog. Geel dragen was lang een droom en ik heb er veel moeite in moeten steken. Als ik op voorhand mocht kiezen, had ik het zeker zo gewild. Het was zonder twijfel een van mijn mooiste verwezenlijkingen.”