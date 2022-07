Wout van Aert helper in ‘zijn’ kasseienrit? Jumbo-Visma wil morgen vooral de gele ambities van Roglic en Vingegaard veiligstellen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jonas Vingegaard zei het zondag in de Deense podcast Veloropa.dk. Morgen is rit vijf in de Tour en dan gaat het alleen maar over hem en Primoz Roglic. Dan moet Wout van Aert nog een keer in zijn oude, vertrouwde rol van ‘super domestique’. Zelfs al is hij drager van de gele trui en leider in het puntenklassement.

Vingegaard en Roglic zijn de twee klassementsrenners in het Team Jumbo-Visma. Alle twee werden ze al tweede in de Tour. Vingegaard vorig jaar, Roglic in 2020. Jumbo-Visma neemt niet langer vrede met ereplaatsen. Dit jaar mikken ze op de eindzege. Daar moet alles voor wijken. Of bijna.

Quote Voor de groene trui hebben we een puntenstra­te­gie over 21 dagen. En we liggen (30 punten) voor op schema Merijn Zeeman, sportief leider Jumbo-Visma

Want ze mikken ook op groen in Parijs met Van Aert. De ambitie is groot, het plan ligt zorgvuldig uitgetekend. Dat we woensdag de geletruidrager in een dienende rol zien voor Vingegaard en Roglic? Het zou zomaar kunnen.

Eigen ambities opzij

“Ik weet niet wat Jonas gezegd heeft, maar deze hele Tour rijden we voor twee doelen”, zegt sportief leider Merijn Zeeman. “Geel met Jonas en Primoz, groen met Wout. Dat is morgen niet anders. Morgen willen we een goede dag voor geel en een goede dag voor groen hebben.”

Maar, voegt Zeeman daaraan toe: “Het is maar 1 van 21 ritten in de Tour. Morgen willen we als team excelleren. Dan rijdt iedereen voor iedereen.”

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

Dan moet Wout van Aert zijn eigen ambities maar een dagje opzij zetten, als dat nodig is om Vingegaard en Roglic op koers te houden voor geel. Zeeman: “De koerssituatie zal beslissen wat er moet gebeuren. Dat is niet te voorspellen.”

Wout van Aert kan het zich al een keer permitteren om wat minder punten voor groen te pakken. Zeeman: “We hebben megaveel tijd gestoken in de voorbereiding hiervan. Voor de groene trui hebben we een puntenstrategie over 21 dagen. We liggen voor op schema.”

30 punten, om precies te zijn. Er is ruimte voor improvisatie, aldus Zeeman. Dat werkt in twee richtingen. “Als Van Aert woensdag wat minder punten scoort voor groen, kan hij op andere dagen meer punten pakken. Dat kan elke etappe weer improviseren worden.”

