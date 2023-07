Wout van Aert geeft inkijk in zijn gevoelens en z'n lastigste Tour tot dusver: “Moeilijk om mijn hoofd erbij te houden”

Fabio Jakobsen trekt stekker uit zijn lijdensweg in de Tour: “Ik heb een traantje gelaten”

Exit Fabio Jakobsen net voor de start van de twaalfde etappe in de Tour. De Nederlandse sprinter trekt er in overleg met de ploegleiding van Soudal Quick-Step de stekker uit. Jakobsen kwam in de vierde etappe zwaar ten val en leed onder de blessures van zijn crash. “Ik herstel amper”, aldus Jakobsen bij de micro van VTM. “Dit is de grootste teleurstelling van mijn jaar.”