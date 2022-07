Wout van Aert: de twintigste Belgische groene trui in de Tourgeschiedenis in tien cijfers

Tour de FranceLa Barthe-de-Neste, minuscuul dorpje van 7,62 vierkante kilometer en 1153 inwoners aan de rand van de Pyreneeën. Daar verzekerde Wout van Aert zich woensdag bij de tussenspurt mathematisch van de eindzege in het puntenklassement. Parijs halen en hij staat op de erelijst. De twintigste Belgische groene trui - die je HIER kan winnen - in de Tour geschiedenis in tien cijfers.

25.000

Tsjing! De kassa rinkelt. Dit houdt Van Aert over aan zijn eindzege in het puntenklassement (in euro). Daar komt nog eens 6.000 euro bij (300 euro per dag) voor in totaal twintig dagen groen leiderschap en 8.000 euro aan gecumuleerde eerste, tweede en derde plaatsen in de tussenprints.

416

punten vergaarde Wout van Aert tot dusver. Dat zijn er 214 meer dan eerste achtervolger Tadej Pogacar. Een onoverbrugbare kloof, want tot Parijs zijn nog slechts maximaal 200 punten te rapen.

63/70

was voorlopig de beste dagscore die Van Aert liet noteren, in de fameuze vierde rit tussen Duinkerke en Calais. Vier dagen later kwam hij in etappe acht (Dôle - Lausanne) aan 61/70.

46,4

procent van zijn voorlopige puntentotaal behaalde Van Aert in de tussenspurten (193). Aan de finish sprokkelde hij, mede dankzij twee etappezeges, 223 punten.

20

Van Aert zorgt voor de twintigste Belgische groene trui in de Tourgeschiedenis. Geen enkel ander land doet beter. Eddy Merckx en Freddy Maertens wonnen er elk drie, Stan Ockers twee, alle andere landgenoten op de erelijst.

20

Van Aert zal zondag in Parijs twintig van de éénentwintig koersdagen groen hebben gedragen in deze Tour. Van Looy (1963), Kelly (1982), Vanderaerden (1986), Abdousjaparov (1994) en Sagan (2014/2018) deden even goed. Alleen Darrigade (1959) en Maertens (1976) droegen het groen ooit van start tot finish.

15

jaar geleden is het dat een Belg nog eens de groene trui won. De laatste die daar vóór Van Aert in slaagde was Tom Boonen. Van Aert is ook de vijftiende Belgische eindlaureaat sinds de invoering van het puntenklassement in 1953.

11

In de ‘all time’ ranking van Belgen met het hoogste aantal dagen in de groene trui valt Van Aert voorlopig net uit de top tien. Plaats elf is zijn deel, mooi tussen Willy Planckaert en het duo Frank Hoste-Eddy Planckaert in. Freddy Maertens voert dat klassement aan met 71 dagen.

4

Uiteindelijk volstaan voorlopig vier gewonnen sprints voor Van Aert: twee tussenspurten, twee aan de finish. Maar de teller loopt uiteraard nog.

1-3 (of 1-2)

Jasper Philipsen staat voorlopig derde. Een Belgisch ‘ééndrietje’, daarvoor moeten we terug naar Frank Hoste-Eric Vanderaerden in 1984. Maar zelfs het ‘ééntweetje’ van Eric Vanderaerden en Jef Lieckens in 1986 is nog haalbaar.

