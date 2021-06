Wout van Aert blikt vooruit naar eerste rit en mikt hoog: “Natuurlijk denk ik aan geel”

Tour de FranceSchoon volk komt altijd te laat. Wout van Aert (26) kwam een minuutje na zijn Jumbo-collega’s aan op de persconferentie voor de Tour de France . Acht, het is niet nu dat hij de snelste moet zijn. “Het wordt meteen survival of the fittest .”

De blindedarmoperatie is bijna vergeten. Het Belgisch kampioenschap vlakte de belangrijkste twijfels weg. “Ik was beter dan verwacht”, zegt Van Aert. “Op mentaal vlak deed dat zeker deugd. De driekleur bezorgt me een grote motivatie om m’n trui meteen te laten zien hier in Frankrijk, in de grootste race van het jaar.”

Lees ook De Tour de France start komend weekend: dit mag u verwachten bij HLN en VTM

In de Tour liggen er alleszins kansen voor Van Aert. In het openingsweekend zijn er twee etappes die hem liggen, in het Bretoense heuvellandschap. Na vier dagen volgt een tijdrit van dertig kilometer. Kansen zat voor een goede Van Aert. “Natuurlijk denk ik aan geel. Als je goed bent in de eerste races, zal je ook automatisch dicht staan in het klassement. Die eerste ritten zijn voor de punchers én de klassementsmannen. Het tempo zal meteen hoog liggen. Timing zal essentieel zijn. Aan de meet wordt het een survival of the fittest. Daarna komt er die tijdrit, die nieuwe kansen brengt. Geel zit dus ergens in m’n hoofd, ja. Dat is de droom van elke renner. Ik ben benieuwd hoe het zal uitdraaien.”

En in de tussentijd kan Van Aert ook voor etappezeges gaan bij de talrijke sprintkansen. Het BK was alvast een goed voorteken. “Al is het altijd anders om met drie te sprinten dan in een massaspurt. Ik denk wel dat mijn sprint op een goed niveau is, ondanks die operatie. Of hij op z’n best is? We zullen dat straks zien.”

Volledig scherm © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudentour.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.