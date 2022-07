Wout van Aert behoudt gele trui na chaotische kasseienrit met Roglic als grote verliezer, vroege vluchter Clarke pakt mooiste zege uit carrière

Was dat schrikken, zeg. Nog voor de eerste kasseistrook kregen we al opschudding. Bij een versmalling aan een rotonde ging Wout van Aert tegen de grond. De gele trui tastte naar de schouder en hinkte naar zijn reservefiets. Gelukkig kon hij verder. Alsof dat nog niet genoeg was, ontsnapte Van Aert aan een tweede valpartij tijdens zijn terugkeer naar het peloton. Hij kon maar net een remmende volgwagen van DSM ontwijken - dat scheelde niets. Van Aert kwam met de schrik vrij en nam net voor de eerste kasseistrook zijn plaats weer in in het peloton.

Clarke: “Ik kan het niet geloven”

“Clarkie, today is breakaway day”, ‘Clarkie, vandaag is het de dag om mee te zijn in de ontsnapping’. Dat werd me vanmorgen gezegd”, reageerde Clarke. “Ik kan het niet geloven. Op minder dan 50 meter van de streep lag Taco van der Hoorn nog voor. Ik had krampen in beide benen en deed alles wat ik kon. Ik kon alleen maar bidden dat het goed genoeg was. Ik verhuisde naar Europa toen ik 16 was. Op de derde rustdag word ik 36. Het is een droom voor me die uitkomt. In de Vuelta won ik twee etappes op een vergelijkbare manier.”