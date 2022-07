“Wout speelt gewoon met het peloton; ik weet echt niet wat die kerel eet als ontbijt": ook Lance Armstrong kijkt met grote ogen naar prestaties van Van Aert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik had wel verwacht dat dit een zware rit zou worden”, begint Armstrong, al even gestript van het predikaat zevenvoudig Tourwinnaar. “Het was de langste rit van deze Tour en het parcours was vooral in het laatste deel van de rit redelijk pittig. Maar daarbij kwam dan nog eens het extreem hoge tempo, dat hadden we niet kunnen voorspellen. Wout van Aert...ik weet echt niet wat die kerel eet als ontbijt.”

Hincapie pikt daarop in. “Iedereen vroeg zich af waarom hij zo vroeg in de aanval ging. Je ziets zoiets soms wel gebeuren in amateurkoersen of in juniorenwedstrijden. Misschien was hij kwaad na wat er in de Roubaix-rit gebeurde, maar toch. Iedereen was geshockeerd om hem daar al te zien.”

Quote Misschien wilde hij het geel wel weggeven en wat plezier maken? Lance Armstrong

Ook Armstrong. “Dit was een move van bij de amateurs. Maar ‘t is wel Wout van Aert, niemand heeft de ballen om hem een amateur te noemen. Hij speelt gewoon met het peloton. Dit keer werd het niks, maar wat mij betreft had hij de rit wel kunnen winnen. Hij was gemotiveerd en had goeie benen. Maar misschien wilde hij het geel wel weggeven en gewoon eens wat plezier maken.”

Ook Hincapie zoekt naar verklaringen voor de tactiek van Van Aert. “Mogelijk wilde hij druk zetten op UAE (de ploeg van Tadej Pogacar, red.). Maar om één of andere reden zijn een vijftal ploegen achter hem beginnen te rijden. EF zal op het geel gemikt hebben met Neilson Powless, BORA zal Vlasov voorin hebben willen houden in het klassement. En Fuglsang was ook mee, misschien zagen enkele ploegen hem ook als een bedreiging voor het podium. Van Aert zal niet gedacht hebben dat er vier of vijf ploegen zouden samenwerken in de achtervolging.”

Volgens Armstrong was het voornaamste doel van Jumbo-Visma om UAE af te matten. “En het leek ook wel alsof ze wat in de problemen kwamen. Marc Hirschi reed gisteren als allermaalste over de streep. Hij is één van de mannen die Pogacar straks nodig heeft in de bergen...”

