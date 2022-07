“Wout offerde eigen kansen op door op Vingegaard te wachten” - Van Aert zelf: “We blijven in de breedte sterker dan UAE”

“We hebben het heel goed gespeeld, gewoon zoals wij wilden”, vertelde ook Grischa Niermann, Jumbo-Visma-ploegleider, aan de finish in Foix. “We wilden iemand mee in de vlucht die boven kon wachten op de laatste klim. Het werden er met Wout en Nathan uiteindelijk twee. Want uiteraard verwachten wij aanvallen van Pogacar. Wout heeft zijn eigen kansen vandaag opgeofferd door op de laatste klim op Jonas te wachten. Want volgens mij kon hij vandaag winnen. Achteraf gezien was dat wachten misschien niet nodig geweest, maar je weet dat op voorhand nooit. Het geeft bijzonder veel vertrouwen en rust als je weet dat Wout aan het wachten is op die laatste klim. Dit was gewoon een goede tactiek met ook nog Sepp Kuss die bij de beste vier in koers zat. We nemen geen tijd op Pogacar, maar hebben wel getoond dat we ook met zes pionnen in de Pyreneeën de koers kunnen controleren. Er komen nu nog twee heel zware dagen, maar we kunnen blij zijn met deze dag. Jonas geeft momenteel inderdaad geen krimp als Pogacar demareert. Hij ziet er heel goed uit. Ik ben heel trots op wat we vandaag lieten zien.”