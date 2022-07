“Wout heeft een andere dimensie bereikt”: Tourbaas Christian Prudhomme spreekt enkel in superlatieven over Van Aert

TOUR DE FRANCE“Een fenomeen. Een edelsteen. Een zegen voor het wielrennen. Fabuleux!” Tourbaas Christian Prudhomme (61) put zich uit in superlatieven over Wout van Aert. Ook híj stelt zich de grote ‘Wat als?’-vraag. En voegt er een interessante bedenking aan toe. “De laatste jaren hebben we heel hard en specifiek gewerkt op het parcours van de eerste Tourweek. Wouts koersgedrag is daar een mooie beloning voor en stimuleert ons om dat vooral te blijven doen. Misschien kan het zich in de hoofden gaan nestelen dat in die fase al heel veel te winnen valt.”