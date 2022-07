Wout doet het: emotionele Van Aert wint razendspannende tijdrit, ploegmaat Vingegaard stelt eindzege veilig

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Ronde van Frankrijk 2022 kende vandaag zijn apotheose met een individuele tijdrit van net geen 41 kilometer richting Rocamadour. Het geel van Jonas Vingegaard leek veilig, maar met Tadej Pogacar weet je natuurlijk nooit. Mikkel Bjerg zet een eerste richttijd neer. Een knappe tijdrit van de Deen van UAE die 40,7 kilometer aflegde in 50'22". Lang zat hij evenwel niet in de hotseat, want wereldkampioen Filippo Ganna was maar liefst 1'41" sneller dan Bjerg. Yves Lampaert kende een complete offday. De West-Vlaming die de openingstijdrit in Kopenhagen won, werd zelfs door twee renners ingehaald. Ook Europees kampioen Küng kon Ganna niet bedreigen.

Topfavoriet Wout van Aert ging als een komeet van start. De groene trui was aan het eerste tussenpunt maar liefst 13 seconden sneller dan Ganna. Verval had hij niet, want aan het tweede tussenpunt moest Ganna al 24 seconden toegeven. Uiteindelijk moest Ganna 41 seconden toegeven op onze landgenoot. Wat een toptijd!

Volledig scherm © Photo News

Het woord was aan de twee tenoren van deze Tour - Pogacar en Vingegaard. Kon iemand Van Aert nog bedreigen? Het antwoord was ja. Zowel de Sloveen als de Deen waren sneller bij het eerste meetpunt, Vingegaard zelfs met acht seconden. Pogacar kende geen superdag en verloor steeds meer terrein.

Het was uitkijken naar tijden van Vingegaard. De Deen was bij de drie tussenpunten het snelste. Het leek een secondespel te gaan worden, tot Vingegaard aan een drama ontsnapte. In een afdaling raakte hij net niet de rotswand. Aan de finish hield Van Aert een bonus over van 18 seconden. Onze landgenoot toonde zich emotioneel. Vingegaard mag morgen op de Champs-Élysées pronken in de gele trui.

Emotionele Wout van Aert: “Het waren drie speciale weken”

Meteen na afloop liet Van Aert zijn emoties de vrije loop. “Het is heel speciaal. Ik wil al mijn ploegmaats en bij uitbreiding het hele team bedanken. Het waren speciale drie weken. Ik ben enorm moe. Ik wilde vandaag de etappe winnen en hoopte dat Jonas zijn gele trui kon veiligstellen. Het was een zeer snelle tijdrit. Ik wilde nog wat overhouden op het eind. Daarom moest ik goed indelen. Dat deed ik en ook technisch heb ik geen fouten gemaakt.”

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.