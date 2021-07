Wordt het een strijd tussen Van Aert en Pogacar? Of wint toch een van deze outsiders straks de tijdrit?

Stefan Küng: “Heb me gespaard”

De Zwitser is de regerende Europese kampioen tegen de klok. In de tijdrit in Laval werd hij tweede, op 19 seconden. Straks is hij een van de grote concurrenten voor Van Aert en Pogacar. “Ik kijk er enorm naar uit”, zegt Küng (27). “Ik voel me goed. Ik heb mij de voorbije dagen gespaard voor de tijdrit. Na de laatste rit vertrek ik meteen naar de Olympische Spelen. Ook daarom zou het niet verstandig geweest zijn om onnodige energie te verspelen.”

Kasper Asgreen: uit op revanche

Nog iemand die zich de voorbije dagen weggestoken heeft. De meervoudige Deense kampioen werd zesde in de eerste week en dat was eigenlijk een tegenvaller. Het grote plan van Deceuninck-Quick.Step was om die dag het geel te pakken met Asgreen (26). Alleen stond de renner dan al te ver in het klassement (22ste op 1'43" van Van der Poel) en bleek ook het tweede doel, dagwinst, te hoog gegrepen. Asgreen is uit op revanche.

Jonas Vingegaard: “Elke dag stretchen”

Derde in de eerste tijdrit, voor ploegmaat Wout van Aert. Jonas Vingegaard (24) was toen nog een verrassing, maar ontpopte zich de voorbije weken tot de revelatie van deze Tour. Een alleskunner die behalve heel goed klimt ook graag aan tijdrijden doet. “Doordat ik vaak in de wind heb gekoerst in Denemarken ben ik er best goed in”, zegt hij. “Bij de beloften raakte ik de feeling wat kwijt, maar sinds mijn overstap naar Jumbo-Visma werk ik aan mijn positie en rijd ik zeer mooie uitslagen. Ik doe elke dag stretchoefeningen om mijn lichaam soepel te krijgen zodat het went aan de tijdritpositie.”

Geraint Thomas: kans om zich toch nog te tonen

Zijn Tour was al om zeep nog voor hij echt begonnen was. Op dag 3 ging Thomas (35) ietwat lomp neer: hij viel als eerste, achteraan het peloton. Daarbij ging zijn schouder even uit de kom. Op vraag van de ploeg bleef hij in de Tour, om Richard Carapaz bij te staan. De Brit reed anoniem rond, terwijl hij eigenlijk gestart was om de Tour te winnen voor Ineos Grenadiers. Vandaag is zijn laatste kans om zich toch nog te tonen. Zijn laatste zege in een tijdrit dateert wel al van 2018 (Dauphiné en Brits kampioenschap), het jaar waarin hij ook de Tour won. In Laval was hij 16de.

Stefan Bissegger: “Weet het niet meer”

Speelt hij verstoppertje of is hij onzeker? Feit is dat Bissegger (22) niet in zijn kaarten laat kijken. “Ik neem het dag per dag in deze Tour”, zegt hij. “Ik heb zelfs nog niet naar het parcours van de tijdrit gekeken. We zitten in de derde week: niks is nog zoals het was. Ik weet niet wat ik moet denken.” Een bekentenis dat hij door zijn beste krachten heen zit? Het zou kunnen, de Zwitser van EF Education-Nippo is nog erg jong. In Parijs-Nice won hij de tijdrit, maar in de Tour ontdekt hij dat het niveau een stuk hoger ligt: in Laval was hij pas 18de.

