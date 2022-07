WIN de groene trui van Wout van Aert, door hem gedragen en gesigneerd

TOUR DE FRANCE Viervoudig eindwin­naar Chris Froome verrijst op Alpe D’Huez (even) uit zijn as: “Het is bouwen aan de lange weg”

Chris Froome, for god’s sake! Hoe lang was dát geleden? Op zijn 37ste reed de viervoudige Tour de France-winnaar zowaar naar zijn beste resultaat ooit op L’Alpe D’Huez. Derde. “Dit was hoe dan ook een speciale dag, want mijn vrouw Michelle (Cound, red.) en mijn kinderen Kellan en Katie waren hier aanwezig.”

15 juli