Wiebes sprint naar winst in langste etappe Tour de France Femmes

Daags na de hectische gravelrit kon vandaag de rust weer relatief terugkeren over het peloton in de Tour de France Femmes. Op het menu stond een etappe van maar liefst 175,6 kilometer - de langste in deze Tour -, maar onderweg lagen weinig noemenswaardige hindernissen. Een massasprint leek dan ook onvermijdelijk: een tweede voor Wiebes of Vos? Of kon Kopecky verrassen in Saint-Dié-des-Vosges?