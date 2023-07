Wie vliegt het snelst de Tourmalet op? “Ik schat dat ze in een klein uurtje boven zullen zijn”

KIJK. In gepersona­li­seerd vliegtuig naar Kopenhagen, waar groot feest volgt: Vingegaard door enorme mensenmas­sa als held ontvangen

Daags na zijn huldiging in Nederland werd Tourwinnaar Jonas Vingegaard in de bloemetjes in zijn vaderland Denemarken. In hoofdstad Kopenhagen kwam een enorme mensenmassa op de been om de kopman van Jumbo-Visma te eren.