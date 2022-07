“Wie enkel voor deze rit de Tour rijdt, komt bedrogen uit”: Jasper Stuyven verkende voor ons de kasseirit en reageert ontgoocheld

Tour de France Gele Wout van Aert gooit leeuwtje naar zoontje Georges: "Ik dacht dat ik ging winnen, maar deze trui maakt dat goed”

Het slechte nieuws: Yves Lampaert is zijn gele trui kwijt. Het goede nieuws: Wout van Aert, een andere Belg, is de nieuwe geletruidrager in de Tour. De Belgen hebben hun start in de Tour de France niet gemist. Wout van Aert was zaterdag voor de tweede keer in twee dagen tweede, maar dat vindt hij niet erg meer. Het gele leeuwtje was voor zoon Georges. Van Aert: “Ik kijk ernaar uit om het geel de komende dagen te tonen.”

