“Welkom in het tijdperk Pogacar”: volgens columnist Thijs Zonneveld kunnen we niet meer om de dominantie heen

Pogacar heeft tweede opeenvol­gen­de eindzege binnen: "Van elke kilometer genoten"

17 juli Tadej Pogacar (22) wordt morgen in Parijs voor de tweede keer gehuldigd als winnaar van de Tour de France. De Sloveense wielrenner van Team Emirates eindigde als achtste in de tijdrit, maar zijn voorsprong van ruim 5 minuten op eerste achtervolger Jonas Vingegaard kwam nauwelijks in gevaar.