Welke Belgen kunnen een meerwaarde zijn voor jouw Gouden Tour-ploeg? Van Wout van Aert over Jasper Stuyven tot Yves Lampaert

Gouden TourDe 109de editie van de Ronde van Frankrijk start op vrijdag 1 juli in Denemarken en eindigt op 24 juli in Parijs. Welke Belgen mogen we op de voorgrond verwachten en kunnen heel wat punten scoren voor jouw Gouden Tour -ploeg? Een overzicht.

1) Wout van Aert (Jumbo-Visma, 28 miljoen euro)

Wout van Aert gaat dit jaar vol voor de groene trui en zonder ongelukken moet hij ook in dat opzet slagen. Nu Van der Poel aangegeven heeft dat hij zich niet zal mengen voor de puntentrui, lijkt enkel een goede Sagan hem het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Vorig seizoen won Van Aert drie etappes in de Tour: een tijdrit, een zware bergrit en de slotetappe met aankomst op de Champs-Élysées. Jumbo-Visma hoopt op het einde van de Tour met de groene trui en de gele trui huiswaarts te keren.

Volledig scherm In de Dauphiné won van Aert het puntenklassement. Ook in de Tour is dat zijn doel. © BELGA

Ook kans maken op mooie prijzen? Speel mee met de Gouden Tour en stel je wielerkennis op de proef.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

2) Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix, 25 miljoen euro)

Philipsen bewees in de Baloise Belgium Tour dat hij in vorm is. De ‘Vlam van Ham’ werd vorig jaar drie keer tweede en drie maal derde in de Tour. Dit jaar hoopt hij wel het zegegebaar te kunnen maken. Die andere Belgische topsprinter van Alpecin-Fenix, Tim Merlier, werd niet geselecteerd en dus rijdt iedereen in dienst van Philipsen.

Volledig scherm Jasper Philipsen won vorige week nog een etappe in de Baloise Belgium Tour. © BELGA

3) Dylan Teuns ( Bahrain-Victorious, 20 miljoen euro)

De winnaar van de Waalse Pijl won zowel vorig jaar als in 2019 al eens een etappe in de Ronde van Frankrijk. Ook dit jaar is dat opnieuw het doel van de 30-jarige Teuns. Hij zal eveneens af en toe op kop moeten rijden voor kopmannen Jack Haig en Damiano Caruso.

Volledig scherm Dylan Teuns won op verbluffende wijze de Waalse Pijl. © BELGA

4) Jasper Stuyven (Trek-Segafredo, 18 miljoen euro)

De ex-winnaar van Milaan-Sanremo was al een paar keer erg dicht bij een ritzege in de Tour, maar voorlopig wou het nog niet lukken voor de renner van Trek-Segafredo. Vorig seizoen werd Stuyven in de zevende etappe tweede na een oersterke Matej Mohoric. Hij heeft van de kasseienrit ongetwijfeld een doel gemaakt. Met Mads Pedersen en Bauke Mollema beschikt Trek over nog enkele potentiële rittenkapers.

Volledig scherm Jasper Stuyven verkent de kasseienrit van de Tour de France. © Photo News

5) Tiesj Benoot (Jumbo-Visma, 18 miljoen euro)

Naast Wout van Aert zitten met Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck nog twee Belgen in de selectie van Jumbo-Visma. Benoot kan zowel op het vlakke als in het hooggebergte zijn rol spelen. Zijn eigen kans gaan zal moeilijk worden, maar in drie weken kan er natuurlijk veel gebeuren.

Volledig scherm Tiesj Benoot reed een uitstekend voorjaar. © BELGA

6) Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën, 17 miljoen euro)

Zijn laatste overwinning dateert van 15 september 2019. De olympische kampioen van Rio was toen de sterkste van het pak in de Grand Prix Cycliste de Montréal. In de Tour heeft hij al twee etappes op zijn naam geschreven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er een derde bijkomt, maar de overwinning van De Gendt in de Giro kwam ook uit de lucht gevallen.

Volledig scherm Greg Van Avermaet keuvelt voor de start van Gullegem Koerse met Remco Evenepoel. © Photo News

7) Tim Wellens (Lotto-Soudal, 17 miljoen euro)

Wellens greep net naast de eindzege in de Baloise Belgium Tour, maar de Limburger is duidelijk klaar om een rol van betekenis te spelen in de Tour. Samen met Caleb Ewan is hij de grootste kanshebber op een ritzege bij de Belgische formatie.

Volledig scherm Tim Wellens reed een knappe Baloise Belgium Tour. © Photo News

8) Yves Lampaert (Quick.Step-Alpha Vinyl, 15 miljoen euro)

Lampaert is nog niet helemaal zeker van een Tourselectie, maar de 31-jarige West-Vlaming is er duidelijk klaar voor. Hij won de tijdrit in de Baloise Belgium Tour en is zeker niet kansloos om het geel te veroveren in Kopenhagen. De 13,2 kilometer lange tijdrit moet hem zeker en vast liggen. Net als Stuyven zal ook hij de kasseienrit aangestipt hebben.

Volledig scherm Yves Lampaert won de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. © BELGA

Naast de acht bovenstaande renners is het eveneens uitkijken naar de prestaties van Xandro Meurisse, Quinten Hermans, Oliver Naesen, Florian Vermeersch, Philippe Gilbert, Brent Van Moer en Gianni Vermeersch.

Volledig scherm Quinten Hermans. © BELGA

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro.

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.