Weinig prijzengeld gepakt en niet bepaald vleiende geruchten over materiaal: Intermarché-Wanty-Gobert beleeft moeilijke Tour, Van der Schueren voert druk op

Drie keer eindigde er iemand van het Intermarché-Wanty-Gobert in de top tien van de dag, maar op het podium zette nog geen enkele renner van Hilaire Van der Schueren een voet. Ook niet voor de strijdlust. Tot dusver kan Intermarché-Wanty-Gobert slechts 6.070 euro aan prijzengeld bijschrijven op de rekening. De bijna 35.000 euro die het team bij de laatste deelname in 2019 opstreek, lijkt veraf. Daar kan het team slechts een fractie van de kosten voor drie weken Tour mee betalen. Ondanks zijn gezegende leeftijd is ook Van der Schueren mee. Met een paneel met sponsors achter zich, zet hij zich voor de webcam van de persverantwoordelijke. De vier poten van zijn stoel beginnen licht heen en weer te wankelen als we het prijzengeld van zijn team ter sprake brengen. “En toch verdiende Ineos voorlopig nog minder”, kan Van der Schueren erom lachen. “Onze kosten gaan we met dat beetje prijzengeld niet kunnen dekken. Reken maar uit voor 28 man drie weken een hotel, en dan heb ik het nog niet eens over de benzine. Het was niet goed genoeg, maar er zijn verzachtende omstandigheden. Op dag 1 gingen er al vijf van onze renners tegen de grond. Rota brak daarbij een rib. Zimmermann liep een breuk in de hand op. Je kan moeilijk verwachten dat die jongens dan mee in de aanval schuiven. Vliegen moest opgeven met een knieblessure. Koch keerde met een virale infectie naar huis. Zondag had Bakelants eigenlijk altijd mee in de aanval moeten gaan, maar goed. We hebben nog een week.”

Te weinig rollers

De geruchten die in Frankrijk door het peloton waaien, zijn niet bepaald vleiend voor de troepen van Intermarché-Wanty-Gobert. Niet alleen op basis van de prestaties zijn ze één van de kneusjes. Ook het materiaal lijkt niet competitief met dat waarmee andere teams uitpakken. Zo zouden er zelfs niet voldoende trainers zijn voor het hele team om gelijktijdig op te warmen. Gelukkig zijn er al twee jongens naar huis en hoeft niet langer het halve team spurtjes op en af de bus te maken om zich klaar te stomen om meteen van bij de start van een pittige rit te kunnen aanpikken. Desalniettemin voert Van der Schueren de druk lichtjes op. Hij wil nog iets goedmaken in de laatste etappes. “Vanaf nu moeten we altijd mee zijn. Dat zal ik in mijn speech aanhalen. Ik zeg al 24 jaar dat een team als het onze in de Tour alles moet meegraaien wat het te pakken kan krijgen. We hopen met Danny van Poppel nog iets beter te doen in de sprints. Al beseffen we ook dat hij zal moeten opboksen tegen Cav en Philipsen. In de laatste sprint werd hij vijfde, dat is hoopgevend. Daarvoor was het altijd wat: migraine, zijn knie… Daarnaast willen we de positie van Louis Meintjes in het klassement (15de) behouden. Dit jaar gaat het uitzonderlijk hard. Greg Van Avermaet kwam het mij twee dagen geleden nog zeggen. ‘Wat is me dat hier, Hilaire? Ze koersen elke dag nog rapper’, zei hij. Elke etappe lijkt het wel de finale van een klassieker. Ach, als we straks alsnog een rit wegkapen, dan zegt iedereen dat onze Tour geslaagd is. Zo dicht ligt het dan ook weer bij mekaar.”

Interesse in Van Wilder

Volgend jaar rekent het team alvast op Alexander Kristoff als nieuwkomer, maar Van der Schueren is niet van plan om het bij die ene versterking te laten. “Ik heb bij het begin van het jaar al gezegd dat dit een overgangsjaar ging zijn. Het budget gaat straks naar omhoog. We moeten ons versterken. We moeten een kat een kat noemen. Als we geen WorldTour-team waren, hadden we dit jaar op basis van onze prestaties en de renners met wie we aan de start komen geen wildcard gekregen voor de Tour. Met Kristoff erbij staan we in 2022 al een stuk sterker. We moeten hem goed omringen, maar we hebben ook renners nodig die bergop kunnen rijden. Iemand als een Ilan Van Wilder bijvoorbeeld. In hem hebben we zeker interesse. Zo’n jongen, daar zou ik gerust een ploeg rond willen bouwen. Hij mag meteen komen, maar ik vrees dat we niet het enige team zijn dat hem erbij wil.”

