“We houden ons hart vast”: Caleb Ewan worstelt om te overleven... en de echte Alpen moeten nog komen

Tour de FranceOverleeft Caleb Ewan de Alpen? Na de rit van gisteren in de Tour de France lijkt die kans niet heel groot. Zijn ploeg is bereid om hem over de bergen te sleuren, maar de Australiër laat de kop hangen. Een reconstructie van de lastige dag richting Megève. En dan moeten de echte Alpen nog komen. “We houden ons hart vast.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Of Ewan zelf gelooft dat hij de Alpen overleeft? “Ik zal zeker betere benen moeten hebben”, vertelde hij. “‘Otherwise, I’ll be in big trouble’.” Gisteren bolde hij als allerlaatste over de streep, op meer dan 31 minuten van Magnus Cort Nielsen. Uiteindelijk ruim binnen de tijdsgrens, hij had acht minuten over, maar onderweg zag het er penibel uit. Reden waarom Ewan zijn ploegmaats op het einde vooruit stuurde. “Ik wist niet zeker hoe het zat”, zei hij. “Ik wilde geen vier jongens meeslepen als ik buiten tijd zou aankomen.”

Frederik Frison, Reinardt Janse Van Rensburg, Florian Vermeersch en Brent Van Moer lieten hem dus niet zomaar achter. Urenlang had het viertal zich over de kopman ontfermd. Ewan moest al lossen in de eerste hectometers van de eerste klim, na amper 17 kilometer koersen. Een verrassing, want vijf man van Lotto-Soudal waren op dat moment vooraan in gevecht voor de vlucht van de dag: Gilbert, Wellens, Van Moer, Vermeersch en Kron. “Plots hoorden we dat Caleb negen minuten achter zat”, vertelde Van Moer. “We wisten niet wat doen. De radiocommunicatie werkte amper: de eerste ploegleider zat vooraan bij Phil (die mee was in de ontsnapping, red.), de tweede helemaal achteraan bij Caleb.”

Quote Soms reden we een kilometer­tje te snel. Dat is dan ambetant voor hem. Ik merkte dat het frustre­rend voor hem was dat hij niet de benen had die hij wilde. Brent Van Moer

Kilometertje te snel

De ploegleiding greep snel in: de eerste volgwagen liet zich vier kilometer uitzakken tot bij het peloton. Van Moer en Vermeersch moesten de remmen dichtknijpen om Ewan te gaan helpen. Het was alle hens aan dek, want de sprinter moest gered worden — hij is en blijft de beste kans op een ritzege. Ploegleider Marc Wauters: “Caleb liet het kopje hangen, maar dan is het aan de ploeg om hem te steunen en hem erdoor te slepen.”

Volledig scherm Caleb Ewan. © AFP

Dat ging niet heel makkelijk, vertelde Van Moer. “Op het vlakke konden we goed tempo voor hem maken, maar bergop is iets anders. We mogen hem niet duwen, hé. Soms reden we een kilometertje te snel. Dat is dan ambetant voor hem. Ik merkte dat het frustrerend voor hem was dat hij niet de benen had die hij wilde.”

Het oponthoud door de betoging hielp evenmin: ook de Lotto’s moesten aan de kant, maar langer dan ze wilden. Ewan: “Ze rekenden het tijdsverschil aan vanop de laatste top, maar net daar stonden Brent en Florian op mij te wachten. In de vallei daarna hadden we al een paar minuten ingehaald, maar die verloren we opnieuw bij het wachten. Redelijk vervelend eigenlijk.”

Geen medische reden

En wat nu met de ritten die komen? Gisteren waren nog niet de echte Alpen. Die komen vandaag en morgen. “We houden ons hart vast”, bekende ploegleider Marc Wauters.

Volledig scherm Caleb Ewan. © Photo News

Zelfde geluid bij Van Moer: “Twee jaar geleden had hij ook van die dagen dat hij heel vroeg loste, maar toen won hij ook drie ritten. Misschien kan zoiets nu ook nog. Caleb wil doorzetten, hij heeft op geen enkel moment aangegeven dat hij wil stoppen. Maar wat gebeurd is, is natuurlijk geen supergoed signaal.”

Ewan laat weten dat er alvast geen medische reden is voor zijn minder presteren. “Ik ben niet ziek”, zei hij. Wauters: “Hij heeft geen klimmersbenen, dat is het probleem. Minder dan andere jaren? Neen, ze rijden gewoon heel rap.”

Philippe Gilbert: “Het was echt zot hoe snel er werd gereden op die eerste twee cols. Ik was mee met de vlucht, maar het was loodzwaar. Ik moest lossen op de slotklim, ik zat gewoon à bloc. Wat er met Caleb gebeurt, is niet goed voor zijn vertrouwen. We gaan hem proberen helpen, maar de koers wacht niet. De Tour heeft geen genade.”

Bekijk ook. Dé momenten van de tiende rit in de Tour:

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.