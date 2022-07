Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Vandaag betreedt Van Aert de galerij der groten”, schrijft La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant deelt traditiegetrouw punten uit na een rit. Wout kreeg... een 10/10. “De Vlaming is de meest veelzijdige kampioen uit het hedendaagse wielrennen. Hij is in staat om tijdritten te winnen. In staat om sprints te winnen. In staat om op de Ventoux te winnen. En nu ook een brute aanval te ontsteken op de Col du Cap Blanc-Nez. Hij besloot, na drie opeenvolgende tweede plaatsen, dat het tijd werd om zijn stempel te drukken op deze Tour. Hij vloog, wat een indrukwekkende laatste tien kilometers. Hij spreidde zijn armen als een albatros of een adelaar. Later zal hij zich deze etappe herinneren als een van de mooiste momenten uit zijn carrière. Van Aert is gewoonweg uniek.”

Groot op de frontpagina van het Franse L’Équipe: Wout van Aert. “En de manier waarop”, is de alleszeggende titel. “De gele trui is op de top van zijn kunnen. Hij verpulverde iedereen op de beklimming van de Côl du Cap Blanc-Nez. Hij is de absolute kampioen. Wat Wout elke dag doet op zijn fiets, is niet eerlijk voor de rest. De Tour-organisatie zou moeten overwegen om psychologische hulp aan te bieden voor een deel van het peloton, dat op den duur zou overwegen om schapenherder te worden in plaats van iedere keer slaag te krijgen.”

Ook onze Nederlandse collega’s van het AD keken vol bewondering toe. Zo ook columnist Thijs Zonneveld. “Zelden heb ik zo’n monster van een renner gezien”, schrijft hij. “Die poten onder het lijf van Van Aert: ze zijn zo angstaanjagend dat ik mijn kinderen er niet naar laat kijken. Ze zouden er nachtmerries van krijgen. Dat moet zijn tegenstanders ook met enige regelmaat overkomen.”

“Heus, Van Aert is soms ook kwetsbaar. In de winter verliest-ie wel eens een cross, in het voorjaar krijgt hij af en toe op z’n falie. Maar in de Tour is-ie op z’n allerallerallersterkst. Dan klimt-ie met de klimmers, sprint-ie met de sprinters, puncht-ie met de punchers en tijdreist hij tegen de tijdrijders. Vorig jaar heb ik ‘m eens half mens-half brommer genoemd. Maar die term past niet bij wat hij in deze Tour doet. De rubbersporen op het wegdek, die machinale pedaaltred, de snelheid waarmee hij de rest uit zijn wiel blaast: half-half is niet accuraat genoeg. Tijdens de banaansolo op weg naar Calais moest het etiket op zijn voorhoofd voor even worden aangepast. Naar kwart mens-driekwart brommer.”

Ook in Spanje trokken ze grote ogen. “Na die drie tweede plaatsen stelde Van Aert zich op als een roofdier. Eentje met een scherp instinct, klaar om de genadeslag uit te delen. Hij deed het solo. Als een echte kampioen, zodat er geen enkele twijfel over kon bestaan. Hij was met voorsprong de beste man in koers”, schrijft AS.

“Er is geen bekendere sporter in België dan Wout van Aert”, aldus Sport.es. “Zelfs niet een voetballer waarbij de bal aan z’n voeten kleeft. De Belgische fans hadden zich in Calais - niet ver van de grens - verzameld. Ze wilden het festival van hun voorname zoon niet missen. Ze kirden dan ook van plezier. Want wat een ongelofelijke aanval op de Blanc-Nez was dat. Zó goed is van Aert dat Jumbo-Visma hem toelaat met een privésponsor (Red Bull, red.) op de helm rond te rijden. Het geel was mooi, maar waar hij echt naar verlangde was die ritzege in de Tour. Het zorgde voor bijzonder veel trots bij zijn landgenoten. Of het nu Vlamingen of Walen zijn.”

Thomas & Rowe eveneens met verstomming geslagen INEOS-renners Geraint Thomas - Tourwinnaar in 2018 - en Luke Rowe beleefden de machtsontplooiing van Wout van Aert gisteren vanop de eerste rij. Of het moet gezegd: aanvankelijk toch. Want al snel werden ze op meters gereden. In hun podcast ‘Watts Occurring’ praat het duo over hoe zij die straffe stoot doormaakten. “Plots was hij weg. Om vervolgens na de top nog tien kilometer door te vlammen. Hij deed het gewoon, als een motor. Wauw.” Thomas en Rowe konden het tijdsverschil dat Van Aert bij elkaar fietste, niet vatten. “We hoorden via de radio dat Van Aert 35 seconden voorsprong had. Ik dacht: Holy Moly. En zei: ‘Sorry, maar hoe is dit mogelijk?’”

