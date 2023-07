Wat Tadej Pogacar zelfs in het verlies zo geliefd en populair maakt: “Als hij vijf minuten weg kan om plezier te maken, zal hij het niet nalaten”

‘The happy kid, always having fun’, onthaalden ze hem destijds in het profpeloton. Het ‘kid’ is er stilaan af, maar ‘fun’ heeft Tadej Pogacar (24) nog steeds met hopen. In goede en kwade tijden: de levensvreugde spat er in dikke klodders af, sterk contrasterend met zijn ietwat saai ogende Tour-rivaal Jonas Vingegaard (26). Intimi en collega’s over het zondagskind Tadej Pogacar. Van “Hij doet denken aan de jonge Sagan” over “Hij voelt zich geprivilegieerd op de fiets” tot “Tadej is een echte verademing”.